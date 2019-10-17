Новосибирск, , 10:58 — REGNUM Новосибирская прокуратура организовала проверку в связи со смертью ученицы десятого класса одной из школ областной столицы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Тело девочки было обнаружено в здании образовательного учреждения. По предварительным данным, она покончила с собой.

Ведомство проверит «исполнение законодательства об образовании и об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». А также оценит действия руководства школы и органов системы профилактики.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.