Екатеринбург, , 10:59 — REGNUM В Екатеринбурге вынесен приговор уроженцу Харьковской области, обвиняемому в грабеже (п. «б» ч. 3 ст. 161 УК РФ), разбое (п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ) и убийстве (пп. «б, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Свердловский областной суд признал гражданина виновным и приговорил его к 18 годам лишения свободы в колонии. Приговор может быть обжалован в установленные законом сроки.

Отметим, что гражданину инкриминируются преступления, совершённые в 2004 году.

Так по версии следствия 5 ноября 2004 года подсудимый в составе преступной группы совершил хищение оборудования со складов шахты «Северопесчанская» ОАО «Богословское рудоуправление». При этом они оглушили сторожа и связали его. Ущерб составил более 1,3 млн рублей.

А 15 декабря 2004 года подсудимый вместе с соучастниками совершил нападение на сотрудницу доставки пенсий и охранника. В ходе разбоя подсудимый выстрелил из обреза охотничьего ружья в сотрудника ЧОПа, который впоследствии скончался от полученных ранений в больнице Краснотурьинска. Сотрудницу доставки пенсий злоумышленники оглушили, отняв у неё сумку. Ущерб составил более 206 тыс. рублей.

Напомним, что в 2006 году Свердловский областной суд признал соучастников подсудимого виновными в грабеже и краже. Сам подсудимый практически 15 лет скрывался от правосудия и был задержан сотрудниками правоохранительных органов в марте 2019 года на территории Ханты-Мансийского автономного округа.