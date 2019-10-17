Благовещенск, , 10:57 — REGNUM Начальник Центра материально-технического обеспечения федеральной противопожарной службы по Амурской области заключен под стражу на время следствия, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Его подозревают в совершении мошеннических действий, в результате чего возглавляемому им подразделению нанесён ущерб в сумме 463 тыс рублей. Уголовное дело возбуждено по материалам, предоставленным региональным управлением ФСБ.

Суд принял решению заключить подозреваемого под стражу сроком на два месяца до 15 декабря 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, полковник полиции Михаил Робканов, возглавлявший службу тыла Приамурского УВД, был задержан сотрудниками ФСБ во время попытки побега из страны после возбуждения в его отношении уголовного дела.