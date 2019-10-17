Анкара, , 10:52 — REGNUM Правоохранительные органы Турции изъяли свыше 40 кг героина во время спецоперации в провинции Ван на востоке страны, об этом 17 октября сообщает Anadolu Ajansi.

Силовики остановили транспортное средство, обыск которого привел к обнаружение запрещенных наркотических препаратов, расфасованных в 80 упаковок. Водитель и пассажир автомобиля были задержаны по подозрению в контрабанде наркотиков.

Напомним, в декабре 2018 года правоохранительные органы Турции изъяли крупнейшую в истории страны партию героина в провинции Эрзинджан. Вес конфиската составил 1 тыс. 270 кг.

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