Горно-Алтайск, , 10:48 — REGNUM На Алтае отмечается рост дорожно-транспортных происшествий по причине бесконтрольного выпаса скота. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики, аварии, связанные с наездом на животных, находящихся на проезжей части дороги происходят несмотря на ведущуюся разъяснительную работу.

Корова на дороге

«С начала года зарегистрировано 75 таких ДТП, в том числе 72 с материальным ущербом и 3 происшествия, в результате которых 2 человека погибли и 1 получил травмы», — отметили в ведомстве.

В Чойском районе 28-летний житель Горно-Алтайска наехал на корову, находившуюся на проезжей части дороги. От полученных травм водитель скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. Ещё одно смертельное ДТП произошло в Онгудайском районе.

Этот де район стал безусловным лидером по этому показателю — здесь зарегистрировано 26 подобных случаев. В Кош-Агачском и Майминском районах — 10 и 9 случаев соответственно.

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