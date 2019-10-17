Чебоксары, , 10:51 — REGNUM Количество пострадавших от ДТП с участием троллейбуса в Чебоксарах увеличилось до 31 человек, 10 из которых — дети. Об этом 17 октября сообщает пресс-служба Минздрава Чувашской республики.

«По уточнённой информации на 08 ч. 00 мин 17.10.2019 г. : в результате ДТП пострадал 31 человек, из них 10 несовершеннолетних», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также в нем сообщается об отсутствии в результате ДТП тяжелых пострадавших и уточняется, что госпитализировано с травмами средней тяжести пять взрослых и один несовершеннолетний, ещё шестнадцать взрослых и девять детей получат амбулаторное лечение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 16 октября, в Чебоксарах троллейбус врезался в опору линии электропередачи. Для установления причины аварии и причинённого ущерба в мэрии была сформирована служебная комиссия. Также устанавливаются виновные лица.