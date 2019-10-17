Москва, , 10:47 — REGNUM Большинство пассажиров разбившегося в московском аэропорту «Шереметьево» самолета Sukhoi Superjet 100 погибли от огня и отравления продуктами горения, сообщает 17 октября «Интерфакс» со ссылкой на руководителя Главного управления криминалистики СКР Зигмунда Ложиса.

По его словам, опасные вещества выделялись при горении не только топлива, но и обшивки сделанного из пластика салона.

«Большинство людей погибло в креслах, так и не успев отстегнуться, среагировать на происшедшее», — сказал он, добавив, что авария произошла моментально.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», направлявшийся в Мурманск, спустя полчаса после взлета вернулся в московский аэропорт «Шереметьево». Лайнер, на борту которого находились 78 человек, включая пять членов экипажа, совершил жесткую посадку и загорелся. В результате погиб 41 человек.

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