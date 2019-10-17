Иркутск, , 10:33 — REGNUM ГУ МВД РФ по Иркутской области известило о благополучном завершении поисков десятилетней жительницы деревни Бурятский Мельхитуй в Нукутском районе. Судя по официальному сообщению, девочку, которая 16 октября ушла в школу и домой потом не вернулась, удалось отыскать на территории одной из надворных построек деревни.

В поисках ребёнка принимал участие весь личный состав отдела полиции, а также неравнодушные местные жители. Полицейские обследовали все улицы и дворы, проверили заброшенные помещения, прочесывали поля и лесной массив. В настоящее время жизни и здоровью девочки ничего не угрожает, отмечают правоохранители.

Как уже сообщало ИА REGNUM, более десяти тысяч несовершеннолетних в России ежегодно попадают в список пропавших без вести. По словам официального представителя Следственного комитета России Светланы Петренко, наибольшее количество несовершеннолетних находится в розыске в Московской, Свердловской, Иркутской и Нижегородской областях, а также Красноярском и Ставропольском краях.

Читайте также: СК назвал регионы, где наиболее часто пропадают несовершеннолетние