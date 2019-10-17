Белгород, 17 октября 2019, 11:00 — REGNUM В отношении жителя Белгородской области возбуждено уголовное дело после ДТП с погибшим. На участке автодороги «Крым — Гостищево» в Яковлевском городском округе Белгородской области пьяный автомобилист на легковом «ВАЗ 21 102» врезался во встречный автобус «ПАЗ 32 053». В результате ДТП 18-летняя пассажирка «десятки» погибла на месте, другой 20-летней девушке из легковушки была оказана медицинская помощь, сообщили 17 октября в пресс-службе регионального УМВД.
Авария произошла 12 октября. По предварительным данным, 24-летний водитель находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения. Он не выбрал безопасную скорость, не справился на закруглении дороги с управлением машины и выехал на полосу встречного движения. Мужчина в 2016 году уже был лишён прав управления транспортными средствами за вождение в нетрезвом виде. В 2018 году срок наказания истёк, но в сентябре 2019 года его снова остановили по подозрению в управлении автомобилем в состоянии опьянения. Проходить медицинское освидетельствование водитель отказался.
Молодой человек задержан.