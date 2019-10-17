Белгород, , 11:00 — REGNUM В отношении жителя Белгородской области возбуждено уголовное дело после ДТП с погибшим. На участке автодороги «Крым — Гостищево» в Яковлевском городском округе Белгородской области пьяный автомобилист на легковом «ВАЗ 21 102» врезался во встречный автобус «ПАЗ 32 053». В результате ДТП 18-летняя пассажирка «десятки» погибла на месте, другой 20-летней девушке из легковушки была оказана медицинская помощь, сообщили 17 октября в пресс-службе регионального УМВД.

Авария произошла 12 октября. По предварительным данным, 24-летний водитель находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения. Он не выбрал безопасную скорость, не справился на закруглении дороги с управлением машины и выехал на полосу встречного движения. Мужчина в 2016 году уже был лишён прав управления транспортными средствами за вождение в нетрезвом виде. В 2018 году срок наказания истёк, но в сентябре 2019 года его снова остановили по подозрению в управлении автомобилем в состоянии опьянения. Проходить медицинское освидетельствование водитель отказался.

«В отношении автомобилиста возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч.4 ст.264 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения). Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет», — пояснила заместитель начальника следственного отдела ОМВД России по Яковлевскому городскому округу Олеся Моисеенко.

Молодой человек задержан.