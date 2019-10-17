Краснодар, , 10:31 — REGNUM Легковой автомобиль врезался в остановку в Краснодаре вечером 16 октября, в результате травмы получили трое пешеходов, в момент аварии находившиеся на остановке.

Авария произошла около 22:00 в районе улицы Бабушкина. «Лада-Приора» под управлением 22-летнего водителя вылетела на тротуар, где сбила стоящих на остановке людей, врезалась в торговый павильон и рекламный щит. В результате травмы получили три человека, им назначено амбулаторное лечение, сообщила «Кубань24».

Сам водитель не пострадал. Уже установлено, что в момент совершения аварии водитель был трезв.

Накануне, 16 октября, крупная авария произошла в Чебоксарах, где водитель троллейбуса врезался в столб, пострадали 26 человек.