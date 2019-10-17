Самара, , 10:34 — REGNUM 10 уголовных дел за незаконное использование чужих брендов возбудили в сентябре текущего года сотрудники Самарской таможни. Об этом 17 октября сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По сообщению пресс-службы, в текущем году таможенники обнаружили 38 тыс единиц товаров с признаками контрафактной продукции. По словам сотрудников таможенного контроля, суммы нанесенного ущерба правообладателям составляет 343 млн руб.

Отмечается, что в сентябре текущего года стражи порядка возбудили 10 уголовных дел по ч. 1 ст. 180 УК РФ по факту обнаружения самарскими таможенниками товаров с признаками контрафактных.

Сообщается также, что всего в текущем году по этому факту было возбуждено 32 уголовных дела.