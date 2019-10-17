Иерусалим, , 10:29 — REGNUM Правоохранительные органы Израиля ранили палестинца в его собственном автомобиле, об этом 17 октября сообщает Al Arabia.

Инцидент произошел недалеко от лагеря беженцев Аль-Амари, расположенного близ города Рамалла на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан.

Израильская сторона утверждает, что пострадавший пытался сбить представителей полиции Израиля и был «ликвидирован» ответным огнем. Раненому палестинцу в настоящее время оказывается медицинская помощь в госпитале.

Напомним, власти Израиля проводят регулярные рейды на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан, как правило, в ночное время суток. В мае 2018 года во время одной из таких операций в лагере Аль-Амари был убит израильский военный.

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