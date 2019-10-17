Брянск, , 10:10 — REGNUM Две авиабомбы обнаружили при проведении земельных работ в районе старого аэропорта в Советском районе Брянска. Для обследования и последующего обезвреживания взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны место прибыли сотрудники группы спецработ ГКУ «Брянского пожарно-спасательного центра», ПСЧ-1 и полиции, сообщили 16 октября в пресс-службе регионального МЧС.

Каждая авиабомба весила по 50 кг. Их осторожно извлекли из земли, доставили на специальный полигон, а затем, с соблюдением всех необходимых мер безопасности, уничтожили.

Как сообщало ИА REGNUM, в районе старого аэропорта строят школу, детский сад, прокладывают новую асфальтированную дорогу.

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