Новосибирск, , 10:07 — REGNUM Тело ученицы старших классов нашли в туалете одной из школ Новосибирска. Предположительно, девочка покончила с собой, сообщает 17 октября НГС.

Скорая помощь Иван Шилов © ИА REGNUM

В школу вызвали медиков, однако спасти ребенка было невозможно. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, однако статья УК РФ пока не называется. Причину смерти школьницы установит экспертиза.

Один из школьников рассказал, что девочка училась в школе недавно. Утром она отпросилась с урока.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 октября в Самаре на территории одной из школ скончался ребенок.

Читайте также: В Самаре на территории школы умер 13-летний подросток