Буэнос-Айрес, , 10:06 — REGNUM Судья Марта Яньес в Аргентине вызвала на допрос по делу о гибели подлодки «Сан-Хуан» трех офицеров в качестве обвиняемых, хотя ранее обвинения никому не предъявлялись. Об этом сообщила газета Clarin.

По данным издания, Эктора Анибаля Алонсо, Уго Мигеля Корреа и Хорхе Андреса Сулиа обвиняют в халатности при исполнении своих обязанностей. Допросить их планируется с 22 по 24 октября.

Сообщается, что данные офицеры согласовали последний выход подлодки в море.

Как передавало ИА REGNUM, дизель-электрическая субмарина ВМС Аргентины «Сан-Хуан» вышла из базы Ушуайя в море в ноябре 2017 года и вскоре перестала выходить на связь. Примерно через год ее обнаружили на дне, на глубине 900 метров. Погибли 44 члена экипажа. В марте 2019 года командующий ВМС страны контр-адмирал Давид Бурден сообщил, что на борту субмарины произошел взрыв из-за того, что в аккумуляторные баки просочилась вода.