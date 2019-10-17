Самара, , 10:10 — REGNUM Сотрудники Россельхознадзора Самары выясняют каким образом предпринимателю удалось за три месяца из 5 тонн сливочного масла изготовить в 6 раз больше уже своего сливочного масла. Об этом 17 октября сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Самарской области.

По словам чиновников, с 18 июля по 9 октября текущего года предприниматель оформил 40 сертификатов на 30 471 кг сливочного масла. При этом, он получил в качестве исходного сырья за этот же период времени всего 4920 кг сливочного масла.

Отмечается, что лабораторные исследования готового продукта не проводились. По данному факту возбуждено административное производство и проводится проверка.

Масло, которое изготовил предприниматель сейчас проверяют в лаборатории на его качество и безопасность.

Сейчас специалисты выясняют, каким образом и за счет чего предприниматель шестикратно увеличил первоначальный объем сливочного масла.