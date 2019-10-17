Кировград, Свердловская область, , 10:01 — REGNUM В Кировграде вынесен приговор в отношении жителя Екатеринбурга, обвиняемого в нарушении Правил дорожного движения повлекших смерть человека и причинение тяжких травм потерпевшим (ч. 3 ст. 264 УК РФ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Кировградский городской суд признал екатеринбуржца виновным и назначил ему наказание в виде реального лишения свободы в колонии-поселении сроком на один год и три месяца.

Напомним, что дорожно-транспортное происшествие произошло25 января 2019 года на дороге между Кировградом и Екатеринбургом. В тот вечер подсудимый, управляя автомобилем «Лада» выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Хонда».

В результате ДТП погиб пассажир «Лады», а находившийся в салоне ребёнок получил тяжёлые травмы. Также тяжёлые травмы получили два пассажира «Хонды».