Абакан, , 09:49 — REGNUM В ходе лесопожарного сезона 2019 года в Хакасии произошло 29 пожаров на территории лесного фонда. Как сообщили ИА REGNUM в республиканском министерстве природных ресурсов и экологии, от огня пострадало более 500 га леса.

Лесной пожар

Большая часть возгораний произошла на территории Туимского лесничества. По данным министерства, пожары произошли по вине человека.

17 октября лесники Хакасии локализовали возникший 15 октября пожар в окрестностях аалов (вид поселения в Хакасии) Трошкино и Топанов на площади 90 га. 16 октября в регионе было потушено ещё два пожара.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае отменён особый противопожарный режим.

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