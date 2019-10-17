Париж, , 09:42 — REGNUM Французская полиция отпустила на свободу без предъявления обвинений пятерых человек, задержанных в связи с нападение на полицейскую префектуру 3 октября. Об этом 17 октября сообщило агентство France-Presse (АFP) со ссылкой на свои источники.

По данным источников, вся пятеро задержанных входили в круг близких знакомых программиста префектуры полиции Парижа Микаэля Арпона, убившего своих четырех коллег 3 октября текущего года.

Отметим, 3 октября Микаэль Арпон напал на сотрудников полиции прямо на своем рабочем месте. В результате этого погибла одна женщина и трое мужчин, ещё один мужчина был доставлен с тяжелыми ранениями в военный госпиталь, а нападавшего застрелили во дворе префектуры.

Напомним, нападавший был специалистом по электронике в Управлении разведки парижской префектуры, которая занимается сбором сведений о радикальных исламистах. По словам прокурора, Микаэль Арпон склонялся к экстремистским взглядам под влиянием радикальными проповедников.