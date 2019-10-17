Березовский р-н, , 09:29 — REGNUM В населённом пункте Тартат Березовского района Красноярского края 17 октября розыскная группа ГУФСИН задержала мужчину 1994 года рождения, сбежавшего 15 октября из колонии-поселения в Сосновоборске. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГУФСИН России по Красноярскому краю.

«В настоящее время нарушитель режима содержания доставлен в одно из пенитенциарных учреждений края», — говорится в сообщении ведомства.

В ГУФСИН проводится проверка.

Напомним, мужчина осуждён по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство») и ч. 2 ст. 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем»). Его отсутствие обнаружили 15 октября во время вечерней проверки.

Как сообщало ИА REGNUM, за бегство осуждённого в Чувашии наказано руководство колонии.