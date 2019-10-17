* ИГ — запрещённая в России организация

Дамаск, , 09:33 — REGNUM В результате боевых действий, развязанных Турцией на севере Сирии, место содержания боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) покинули девять женщин, об этом 16 октября сообщает Kurdistan.ru.

Ранее курдские ополченцы, сражающиеся против террористов, объявили о том, что прекращают боевые действия против боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) для того, чтобы перебросить части для отражения турецкой агрессии.

Международное сообщество выразило озабоченность относительно данного факта, отметив, что его итогом может стать возрождение террористической группировки.

Как передавало ИА REGNUM, 9 октября вооруженные силы Турции вторглись в Сирию для борьбы с курдскими повстанцами, которые рассматриваются Анкарой в качестве террористической организации.

ИГ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.

Читайте ранее в этом сюжете: Минобороны Турции сообщило о 673 ликвидированных «террористах» в Сирии