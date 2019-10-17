Владивосток, , 09:17 — REGNUM Лесной пожар, полыхавший на площади 15 гектаров, потушили в Кировском районе Приморья, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В департаменте лесного хозяйства сообщили, что на тушение лесного пожара было привлечено десять человек личного состава, а также в ведомстве отметили, что в 2019 году лесопожарные части были вооружены новым пожарным оборудованием, которое позволяет им более качественно бороться с огненной стихией.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье было потушено два лесных пожара, кроме того, средствами космического мониторинга наблюдалось полтора десятка аномальных термоточек.