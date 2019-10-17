Чебоксары, , 09:04 — REGNUM В Чувашии, где метеорологическая зима длится пять месяцев, а снег лежит по полгода, предстоящая зима прогнозируется тёплой. Температура воздуха может быть выше обычной на 1−1,5 градусов, а осадков будет на 15% меньше нормы — в результате высота снежного покрова в конце февраля может быть на 5−10 см ниже, чем было предыдущие два года. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов, давая прогноз погоды на полгода.

По его словам, во второй половине октября установится в целом сухая погода, будут и тёплые дни. В конце месяца может выпасть снег. Ноябрь прогнозируется на три градуса теплее среднемноголетних значений, а высота снежного покрова может достигнуть 12 сантиметров. Не исключается, что в ноябре грянут первые сильные морозы, температура может опуститься до — 21 градуса.

Декабрь и январь ожидаются в рамках климатической нормы, которая составляет соответственно — 8,5 и — 10,2 градусов соответственно. В декабре могут ударить сильные морозы, до −28…−33 градусов, а сугробы вырастут до 22 см.

Январь и февраль ожидаются снежными, осадков прогнозируется наполовину больше климатической нормы, поэтому снежный покров вырастет вдвое, до 46−53 см. При этом февраль прогнозируется на 3−4 градуса теплее обычного, могут быть оттепели.

В марте морозы ограничатся 15-градусным значением, но осадков предполагается больше обычного, при этом часто будет солнечно. В то время как апрель из-за циклонов предполагается хмурым и дождливым. Но в целом в апреле осадков может быть меньше нормы, в начале месяца еще будет лежать снег высотой до 40 см, а ночные морозы могут достигать −9…−14 градусов.