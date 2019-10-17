Анкара, , 09:07 — REGNUM За время операции турецких войск в Сирии «Источник мира» ими было ликвидировано 673 бойца курдских военных формирований. Об этом 17 октября сообщило турецкое военное ведомство на странице в соцсети Twitter.

«В ходе операции «Источник мира» на востоке Евфрата было обезврежено в общей сложности 673 террористов РПК/ YPG (Рабочей партии Курдистана)», — говорится в сообщении минобороны Турции.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 15 октября министерство обороны Турции объявило об уничтожении в Сирии «550 террористов» с момента начала операции «Источник мира».