Омск, , 08:58 — REGNUM В Омске ранее судимый мужчина подозревается в убийстве знакомого, сообщили ИА REGNUM 17 октября в областном следственном управлении СКР.

14 октября в квартире на улице Новостройка в Омске было обнаружено тело 40-летнего мужчины с телесными повреждениями. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ («Убийство»).

По версии следствия, особо тяжкое преступление совершил 31-летний недавно освободившийся из мест лишения свободы бездомный омич. Ранее он был судим за кражи и причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека. Будучи пьяным, он жестоко избил приютившего его 40-летнего мужчину.

Подозреваемый задержан, расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярске в сентябре двое мужчин избили 31-летнего спортсмена. Пострадавший скончался через три недели, избивших его красноярцев задержали лишь в середине октября.

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