Чебоксары, , 08:42 — REGNUM По факту ДТП с участием троллейбуса в Чебоксарах прокуратурой проводятся проверочные мероприятия. В том числе проверяется наличие признаков состава уголовно-наказуемого деяния и соблюдения закона в сфере безопасности дорожного движения, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Проверочные мероприятия проводит прокуратурой Калининского района Чебоксары. В ведомстве отмечают, что после ДТП водитель троллейбуса освидетельствован на установление состояния алкогольного опьянения, по результатам которого факт опьянения не установлен. Правоохранительными органами проводится процессуальная проверка на предмет наличия признаков состава уголовно-наказуемого деяния.

Также организована проверка соблюдения законодательства в сфере безопасности дорожного движения, в ходе которой будут установлены причины совершенного ДТП и ему способствующие условия.

Как сообщало ИА REGNUM, после полудня 16 октября в Чебоксарах троллейбус, следовавший по маршруту № 1, врезался в столб. По последним данным, ранения получили 29 человек, в том числе девять несовершеннолетних. Полученные травмы квалифицируются как лёгкой и средней тяжести. Погибших нет. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Доследственную проверку по факту аварии инициировало следственное управление СКР по Чувашии.

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