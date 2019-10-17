Оренбург, , 08:42 — REGNUM В Оренбурге вечером 16 октября на ул. Чкалова недалеко от администрации Южного округа столкнулись шесть автомобилей. Человеческих жертв нет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

Участниками аварии стали автомобили «Гранта», «Субару», «Вольво», «Нива», «КИА» и «Тойота». Машины получили сильные повреждения.

По факту массового столкновения транспорта полиция проводит проверку. Выясняется виновный аварии.

Из-за ДТП на одной из самых активных магистралей Оренбурга возникла большая пробка.