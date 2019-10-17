Дамаск, , 08:35 — REGNUM В результате турецкой агрессии на севере Сирии, начавшейся 9 октября, погиб 71 мирный житель, в том числе 21 ребенок, об этом 17 октября сообщает Kurdistan.ru.

Кроме того, боевые действия, развязанные против курдских повстанцев, привели к бегству 300 тыс. человек, вынужденных покинуть свои дома. 1 тыс. беженцев были размещены в Иракском Курдистане.

Как передавало ИА REGNUM, вооруженные силы Турции, воспользовавшись выводом американских войск, приступили к операции на севере Сирии, направленной против курдских повстанцев.

Целью Анкары является обеспечение безопасности на сирийско-турецкой границе. Курдское ополчение, сражающееся с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), обвиняется Турцией в связях с Рабочей партией Курдистана (РПК).

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