Пермь, , 08:30 — REGNUM В Пермском крае за девять месяцев зафиксировано 307 фактов автоугонов, по которым возбуждались уголовные дела. По сравнению с 2018 годом отмечено снижения числа преступлений на 13,3%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Максимальное количество угонов приходится на Пермь — 91 преступление (31,9% от общего количества). Наиболее активно угонщики орудуют в Свердловском районе краевой столицы.

По словам врио начальника отдела Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Пермскому краю подполковник полиции Александра Атаманова, показатель раскрываемости преступлений, где речь об угонах автотранспорта, выше, чем в целом по стране: в Прикамье — 82,9%, в России — 78,1%.