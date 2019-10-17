Благовещенск, , 08:32 — REGNUM Необходимые затраты на восстановление дорожной инфраструктуры Амурской области, которые потребуются для ликвидации последствий паводков, назвал президенту России Владимиру Путину губернатор региона Василий Орлов на совещании. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Глава области доложил, что обследование транспортной инфраструктуры было проведено вместе Росавтодором. По полученным данным, ущерб составил 1,7 млрд рублей. В Минтранс была направлена заявка на 1,3 млрд рублей, так как 400 млн было выделено из бюджета области.

Орлов отметил, что восстановительные работы требуется провести на 366 км дорог, также пострадало 44 моста и 107 водопропускных сооружений.

Как передавало ИА REGNUM, паводок затопил часть территории Амурской области в июле текущего года.

Путин 16 октября провел совещание по вопросам ликвидации последствий паводков на Дальнем Востоке и в Иркутской области. Кроме Орлова о ситуации в своих регионах доложили губернаторы Приморья, Хабаровского края и Еврейской автономной области, а также вице-премьер Виталий Мутко и ряд других высокопоставленных чиновников.