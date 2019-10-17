Барселона, Испания, , 08:24 — REGNUM В Испании в результате масштабных акций протеста в городах Каталонии, которые прошли вечером 16 октября, пострадали не менее 52 человек, сообщает El Pais.

Отмечается, что 32 человека пострадали в Барселоне, еще 10 в Льейде, пять человек — в Жироне. Также есть пострадавшие в Сильсе, Салленте, Манресе и Таррагоне.

Как сообщало ИА REGNUM, акции протеста в Каталонии продолжаются с 14 октября. Митинги и демонстрации начались в регионе после судебного приговора, вынесенного в отношении каталонских политиков, которые организовали референдум о выходе региона из Испании в 2017 года, признанный Мадридом незаконным.

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