Благовещенск, , 08:26 — REGNUM Предприимчивый амурчанин за 300 тыс. рублей предложил полицейскому не изымать немаркированную табачную продукцию и попался, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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После того, как полицейские обнаружили у предпринимателя значительные объёмы немаркированной табачной продукции, последний в обмен на 300 тыс. рублей предложил отказаться от изъятия. В момент передачи взятки предприниматель был задержан, его действия задокументированы. Суд признал его виновным в даче взятки и назначил наказание в виде штрафа в размере 1,2 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новгороде предприниматель за взятку решил уговорить правоохранителей закрыть глаза на кражу электроэнергии.