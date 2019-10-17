Талица, Свердловская область, , 08:24 — REGNUM В Свердловской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Столкновение легкового автомобиля «Рено» и грузового «ДАФ» произошло в 08:00 по местному времени на 195 км тюменского тракта в Талицком городском округе.

По предварительным данным, легковой автомобиль выехал на встречную полосу, в результате чего произошло столкновение с грузовиком. В аварии погибли водитель и два пассажира «Рено».

В дорожной полиции отметили, что в настоящее время на данном участке затруднено движение, и инспекторы ГИБДД организовали реверсивное движение.

Отметим, что по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются личности погибших.