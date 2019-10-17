Москва, , 08:19 — REGNUM Пользователи популярного онлайн-видеохостинга YouTube сообщили о масштабном сбое в работе портала. Это следует 17 октября из данных сервиса Downdetector, который отслеживает работу известных интернет-ресурсов.

По данным сервиса, сбой в работе YouTube произошел в 02:42 мск 17 октября. Большинство интернет-пользователей — 54% — жаловались на проблемы с воспроизведением и просмотром видео, ещё 44% сообщивших о сбое, информировали о том, что не работает сайт YouTube.

При этом проблемы с работой онлайн-видеохостинга YouTube наблюдаются как в России, так и во всём мире.