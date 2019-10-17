Якутск, , 08:18 — REGNUM В Якутске суд вынес приговор женщине, признанной виновной в перевозке в составе преступной группы наркотических средств в особо крупном размере. Она их в 2018 году доставила в столицу Якутии из Новосибирска, где и была задержана, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По информации прокуратуры, 35-летняя женщина в 2017 году добровольно вошла в состав преступной группировки, которая занималась сбытом наркотиков в РФ и Казахстане.

В ходе оперативных действий полиция изъяла свыше 420 грамм наркотической синтетики.

Подсудимая — с высшим образованием, безработная, имеет пять малолетних детей и состоит на учёте в связи с систематическим употреблением психостимуляторов.

Учитывая все обстоятельства, суд назначил женщине наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии общего режима.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине силовики задержали с поличным при подготовке закладок 22-летнего жителя островной столицы.