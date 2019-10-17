Иркутск, , 08:13 — REGNUM Вице-премьер российского правительства Виталий Мутко в ходе состоявшегося накануне, 26 октября, совещания по вопросам ликвидации последствий паводков в Иркутской области и на Дальнем Востоке, уточнил данные по количеству домов, которые признаны не пригодными для проживания после наводнения в Приангарье. Таковых оказалось почти на 1700 больше, чем заявлялось ранее. Слова столичного чиновника цитирует официальный сад иркутских властей.Всего по итогам повторного обследования жилых домов не пригодными признано 6901 жилое помещение, соответственно, возросла и сумма, необходимая для покупки нового жилья. Теперь по словам Виталия Мутко, она составляет порядка 15, 8 миллиарда рублей. Как уже сообщало ИА REGNUM, на 15 октября пострадавшим гражданам выдано 5378 жилищных сертификатов, но оплачено менее двух тысяч. Эта ситуация, а также слабые темпы по капитальному ремонту жилья стали предметом критики со стороны российского президента Владимира Путина, который накануне, 16 октября, провёл совещание, где правительство и главы территорий отчитывались о выполнении его поручений.

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