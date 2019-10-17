Самара, , 08:16 — REGNUM Жителя Самары приговорили к 8 годам и 9 месяцам колонии особого режима за разбойное нападение в поезде и причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. Об этом 16 октября сообщает пресс-служба приволжского следственного управления на транспорте СК РФ.

В суде было установлено, что 49-летний житель Самары проник в вагон пассажирского поезда, который стоял на шестом пути Северного парка станции Самара. Там он увидел спящего мужчину. Злоумышленник похитил его ценности. Проснувшийся мужчина попытался оказать ему сопротивление. Тогда преступник ударил его несколько раз железным прутом и убежал.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ и ч. 4 ст. 111 УК РФ.

Суд признал подсудимого виновным в совершенных преступлениях и приговорил его к лишению свободы на 8 лет и 9 месяцев с отбыванием наказания в колонии особого режима.