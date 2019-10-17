Чебоксары, , 08:05 — REGNUM В Чебоксарах уточнены данные о пострадавших в ДТП с троллейбусом, которое произошло по проспекту Тракторостроителей. Как сообщили ИА REGNUM в министерстве здравоохранения Чувашии, ранения получили 29 человек, в том числе девять несовершеннолетних.

По данным ведомства, с БСМП доставлены 14 взрослых, из них четверо госпитализированы, десять человек получают амбулаторное лечение. В городскую клиническую больницу поступили семь человек, в том числе один ребёнок: один взрослый и один несовершеннолетний госпитализированы со средней степенью тяжести, остальные пять человек отпущены на амбулаторное лечение. Ещё восемь детей доставлены в республиканскую детскую клиническую больницу, всем назначено амбулаторное лечение.

Всего в результате аварии пострадали 29 человек, из них девять несовершеннолетних. В минздраве отмечают, что тяжелых пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября в 14:38 в Чебоксарах троллейбус врезался в опору линии электропередачи. В мэрии сформирована служебная комиссия для установления причины аварии и причинённого ущерба. Также устанавливаются виновные лица. Следственное управление СКР по Чувашии проводит доследственную проверку.

Неофициально выдвинули две версии. Водитель мог почувствовать себя плохо или отвлёкся от дороги во время движения.

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