Екатеринбург, , 07:54 — REGNUM В Екатеринбурге одной из возможных причин исчезновения 19-летней студентки могли стать возникшие у неё проблемы с законодательством. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, ранее девушку задерживала полиция и в отношении неё возбуждено уголовное дело.

«Отчасти хочу успокоить и родителей девушки, и всех, кто волнуется о ней. Ситуация, в которую угодила студентка, действительно непростая. Два дня назад, 12 октября, в 22:19 сотрудники ГИБДД в ходе патрулирования улицы Егоршинский Подход остановили для проверки документов автомобиль Skoda Fabia с челябинскими номерами. Им управляла женщина. Также в машине находились разыскиваемая родителями Анна и молодой человек по имени Умед», — сообщил Валерий Горелых.

Он уточнил, что в ходе досмотра у девушки обнаружили в пачке из-под сигарет подозрительное вещество.

«По внешним признакам оно похоже на наркотическое. На место происшествия представители ДПС вызвали следственно-оперативную группу отдела полиции. Находку отправили на исследование в экспертно-криминалистический центр, — сообщил Валерий Горелых.

Также девушка и второй пассажир машины прошли медицинское освидетельствование, итоги которого будут известны после проведения химико-токсикологического исследования.

«На данный момент сотрудниками полиции установлено, что девушка работала в массажном салоне под псевдонимом Нелли. Родители девушки были категорически против этого и просили её уволиться. Также в отношении неё возбуждено уголовное дело по подозрению в преступлении, связанном с незаконным оборотом наркотиков, и в качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде», — подчеркнул Валерий Горелых.

Он добавил, что в итоге девушка нарушила подписку и была задержана в машине друзей на границе с Казахстаном.

«После этого как раз и последовало таинственное исчезновение дочки-студентки. Не исключено, что оно связано с проверкой по задержанию с наркотиками», — подытожил Валерий Горелых, уточнив, что на данный момент девушка находится в розыске по подозрению в совершении преступления.

Как сообщало ИА REGNUM, заявление о пропаже 19-летней студентки написали родители девушки, которые сообщили, что она перестала выходить на связь в минувшие выходные.

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