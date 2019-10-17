Иркутск, , 07:47 — REGNUM На территории одного из кондитерских цехов, расположенных по ул. Генерала Доватора в Иркутске, по итогам проверочных мероприятий, было обнаружено 50 иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство. Об этом сообщает прокуратура Иркутской области и региональное ГУ МВД РФ.

Всего проверке правоохранителей подверглись 115 иностранных граждан, прибывших на территорию города из стран ближнего зарубежья. Известно, что свыше 40 из них были привлечены к административной ответственности за нарушение режима пребывания на территории России и осуществление трудовой деятельности без патента. По решению суда семи гражданам назначено наказание в виде штрафа с административным выдворением за пределы страны.

Как уж сообщало ИА REGNUM, с января 2019 года из Иркутской области выдворено 427 нелегальных мигрантов. Согласно данным УФССП России по региону, чаще всего миграционный режим нарушают уроженцы Узбекистана и Таджикистана, их судебные приставы сопровождают в аэропорт еженедельно. С начала года в Узбекистан отправлено более 250 человек, в Таджикистан — более 90.

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