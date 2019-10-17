Екатеринбург, , 07:47 — REGNUM В Екатеринбурге 17 октября изберут меру пресечения троим гражданам, возможно причастным к убийству 27-летней Ксении Каторгиной. Ходатайства следователей рассмотрит Орджоникидзевский районный суд.

Скорее всего, двое мужчин и женщина будут арестованы.

Как сообщало ИА REGNUM, Ксения пропала вечером 10 октября. Она уехала показывать свой автомобиль возможным покупателям и с тех пор перестала выходить на связь.

Её тело нашли 15 октября на окраине Екатеринбурга в техническом колодце. А ещё раньше были пойманы подозреваемые. Оказалось, что по документам девушки они продали машину перекупщику в Челябинске.

У Ксении остались девятилетняя дочь и мать. Похоронят её 18 октября в Каменске-Уральском.