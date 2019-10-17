Алма-Ата, Казахстан, , 07:29 — REGNUM Массовое ДТП с участием четырех автомобилей произошло в центре Алма-Аты, сообщает пресс-служба городского управления полиции.

Сообщается, что водитель автомобиля BMW в центре города выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, где столкнулся с машиной Audi. После столкновения BMW выбросило на встречную полосу, где автомобиль врезался в две иномарки — Toyota и Subaru. В результате ДТП погибли два человека, еще шесть человек получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. По предварительной версии, виновник аварии находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября иномарка Porsche столкнулась с машиной такси на западе Москвы. По предварительной версии, легковушка проехала на запрещающий сигнал светофора и врезалась в автомобиль такси. В результате аварии пострадали четыре человека.

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