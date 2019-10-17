Иркутск, , 07:22 — REGNUM Управлением Роспотребнадзора по Иркутской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» отчитались о проведении мероприятий по недопущению осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки в зоне подтопления. Из официального сообщения надзорного ведомства следует, что ситуация опасений не вызывает.

«На пострадавших территориях эпидемиологическая ситуация стабильная, уровни инфекционной заболеваемости находятся в пределах среднемноголетних значений. Групповой и вспышечной заболеваемости не зарегистрировано», — поясняют в региональном Роспотребнадзоре.

В настоящее время среди населения в Приангарье продолжается прививочная кампания против гриппа и информационно-разъяснительная работа с населением по профилактике инфекционных заболеваний.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области, начавшееся с 26 июня 2019 года после проливных дождей, стало самым масштабным за последние десятилетия. Пострадавшими стали более 45 тысяч человек.