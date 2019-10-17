Иркутск, , 07:16 — REGNUM Управление Роспотребнадзора по Иркутской области обнародовало результаты проверки столовой облавного центра, где произошло массовое пищевое отравление. По результатам обследования пищевого блока выявлены многочисленные нарушения, а лабораторные исследования биоматериала от пострадавших показали наличие сальмонеллы, сказано в официальном сообщении надзорного ведомства.

Также известно, что в настоящее время столовая закрыта, а заболевание у всех пострадавших протекает по типу гастроэнтерита, преимущественно средней степени тяжести.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 14 октября 2019 года с признаками отравления в ОГБУЗ «Иркутская областная инфекционная клиническая больница» были госпитализированы семеро жителей областного центра. Все они отобедали в столовой, расположенной на ул. Горького в Иркутске, и через некоторое время почувствовали себя плохо.

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