Красноярск, , 07:05 — REGNUM Знакомый подозреваемых в избиении до смерти 31-летнего жителя Красноярска Дмитрия Сисигина Сергей Александрин рассказал подробности произошедшего.

Александрин — знакомый Сергея Шмелева и Андрея Шилова. По его словам, Сисигин являлся их общим другом.

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«По дороге получилась какая-то перебранка по телефону. Вообще, собирались ехать в клуб. Приехали к Дмитрию», — цитирует Александрина «RT на русском».

Приехав на место, Александрин не так припарковал машину и пошёл её перегонять. Сделал это и пошёл обратно к Сисигину.

«Когда зашёл в подъезд, увидел драку, разнял её, эту драку. Андрей пошёл со Шмелевым наверх, поднялись на балкон. Мы с Дмитрием остались вдвоём, присели, поговорили», — рассказывает Александрин.

Якобы после этого Сисигин предложил подняться к нему в квартиру:

«Мы с ним пошли к нему в квартиру. И всё на этом».

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Александрин заявил, что Сисигина знает три-четыре месяца, Шмелева — два-три года, Шилова — давно.

Как сообщало ИА REGNUM, ночью 15 сентября Шмелев и Шилов после словесного конфликта по телефону приехали к 31-летнему Дмитрию Сисигину. По версии следствия, сначала они били его на лестничной клетке, а затем в квартире. После этого Шмелев и Шилов глумились над избитым и сняли это на видео.

Пролежав три недели в коме, Сисигин умер. Видео попало в сеть и спровоцировало огромный общественный резонанс. Шмелев и Шилов не были до сих пор задержаны. Задержали их лишь после того, как разгорелся скандал. Возмущённые смертельным избиением красноярцы 15 октября собрались на народный сход.

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Они выразили опасение, что Шмелеву и Шилову помогают влиятельные родственники одного из них. В этот же день стало известно, что председатель СКР Александр Бастрыкин передал дело в центральный аппарат ведомства — для более объективного расследования. Полицию и региональный СК ждут проверки.

16 октября Шилова и Шмелева арестовали на два месяца.

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