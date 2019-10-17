Токио, , 06:51 — REGNUM Правительство Японии может перенести торжественный парад по случаю восшествия на престол нового императора на более поздний срок из-за прошедшего тайфуна «Хагибис», передает телеканал NHK.

Сообщается, что японское правительство начало обсуждение по этому вопросу. Возможность переноса парада обсуждается в связи с необходимостью принять срочные меры из-за последствий тайфуна «Хагибис». Отметим, что изначально парад провести планировалось 22 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным в результате стихийных бедствий в Японии, вызванных тайфуном «Хагибис», погибли 77 человек, еще десять числятся пропавшими без вести. Также более ста тысяч домов остаются без водоснабжения, еще тысячи — без электричества.

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