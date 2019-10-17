Благовещенск, , 05:43 — REGNUM Во время селекторного совещания по вопросам ликвидации последствий паводка, губернатор Приамурья Василий Орлов рассказал президенту России Владимиру Путину о ситуации вокруг африканской чумы свиней, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Очаг африканской чумы свиней вновь выявлен в Приамурье

Наводнение, произошедшее в регионе летом и осенью 2019 года, принесло африканскую чуму свиней, ущерб от которой в настоящее время составляет 240 млн рублей и прогнозируется до 380 млн рублей.

«Сейчас мы видим ещё примерно 350 миллионов рублей — это по африканской чуме свиней. Единовременные выплаты, мы выплачиваем по 150 рублей за килограмм живого веса свинины. Итого — больше миллиарда рублей. И для нас это большие деньги», — сказал Василий Орлов.

Губернатор Приамурья обратился к президенту с просьбой поручить Минфину РФ при распределении субвенций на сбалансированность бюджетов рассмотреть эти цифры.

Как сообщало ИА REGNUM, очередной очаг африканской чумы свиней выявлен в Приамурье.