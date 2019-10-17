Токио, , 04:21 — REGNUM Число погибших в результате стихийных бедствий в Японии, вызванных тайфуном «Хагибис», достигло 77 человек, передает телеканал NHK.

Сообщается, что в Японии также продолжается поисково-спасательная операция, в ходе которой разыскиваются еще десять человек, в настоящее время считающиеся пропавшими без вести. Отмечается, что более 100 тысяч домов остаются без водоснабжения, еще тысячи — без электричества. В настоящее время пока неизвестно, сколько времени потребуется для полного восстановления работы коммунальных служб.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября из-за тайфуна «Хагибис» в Японии были приостановлены предприятия автомобильного концерна Subaru. Также прекратили свою работу заводы компаний Hitachi и Panasonic.

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