Посёлок городского типа Ола, Магаданская область, , 03:49 — REGNUM В посёлок Армань Магаданской области местные власти до сих пор не завезли уголь и дрова — люди в зиму остались без топлива, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Активисты ОНФ обратились в прокуратуру.

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В посёлке Армань 20 частных жилых домов отапливаются твёрдым топливом, за доставку которого несёт ответственность районная власть.

За всё лето так машина с углём и не приехала, его возят с разреза Тал-Юрях — 800 км от Армани. Обычно сельчанам хватает на зиму 30 тонн угля.

В администрации посёлка не смогли сказать, когда будет завоз.

«Мы направили запросы в администрацию Ольского городского округа, прокуратуру и областное правительство. Органы власти отчитались об успешном начале отопительного сезона в регионе, но он начался не для всех. Мы будем контролировать ситуацию, пока люди не получат свой уголь», — пояснил активист ОНФ Иван Гущин.

При этом у людей нет не только угля, но и дров — в лесничестве их не выделяют, их приходится покупать у частников, которые произвольно устанавливают цену.

Как сообщало ИА REGNUM, с началом отопительного сезона в стране во многих городах и населённых пунктах выявились нарушения в работе ЖКХ и УК. В северных регионах Дальнего Востока уже выпал снег и установились холодные температуры.