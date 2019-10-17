Киншаса, , 07:45 — REGNUM Стало известно о некоторых деталях крушения самолета «Антонов-72» в ДРК, который использовался администрацией президента ДРК для перевозки автомобиля главы государства и его охранников в восточную часть страны.

Президент ДРК Феликс Чисекеди встретился с семьями жертв катастрофы самолета. На его борту находились его водитель и несколько сотрудников службы безопасности.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, администрация президента официально подтвердила на этой неделе, что обломки самолета были найдены в районе Санкуру, и пообещала сделать всё возможное в рамках своих полномочий для установления обстоятельств катастрофы.

Тела, найденные возле обломков, были доставлены миротворцами Миссии Организации Объединенных Наций по стабилизации в ДРК (МООНСДРК).

Власти подтвердили, что были найдены тела четырёх человек. Пилот самолета остался в живых.